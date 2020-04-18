Суд отправил под арест исполняющего обязанности замглавы Хакасии

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Абаканский городской суд отправил под арест до 16 июня исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова, который подозревается в получении взятки.
Суд отправил под арест исполняющего обязанности замглавы Хакасии
  • © Правительство Республики Хакасия

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Арест до 16 июня», — рассказали агентству.

Сергей Новиков был задержан с поличным 17 апреля по подозрению в получении взятки. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, Новиков требовал от представителя подрядной организации, занимающейся строительством второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната, взятку в сумме не менее 12 млн рублей за «покровительство деятельности фирмы».

Следственный комитет опубликовал видео задержания подозреваемого.

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