Суд отправил под арест исполняющего обязанности замглавы Хакасии

Абаканский городской суд отправил под арест до 16 июня исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова, который подозревается в получении взятки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Арест до 16 июня», — рассказали агентству.

Сергей Новиков был задержан с поличным 17 апреля по подозрению в получении взятки. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, Новиков требовал от представителя подрядной организации, занимающейся строительством второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната, взятку в сумме не менее 12 млн рублей за «покровительство деятельности фирмы».

Следственный комитет опубликовал видео задержания подозреваемого.