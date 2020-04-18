Суд отправил под арест исполняющего обязанности замглавы Хакасии
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Арест до 16 июня», — рассказали агентству.
Сергей Новиков был задержан с поличным 17 апреля по подозрению в получении взятки. В отношении него возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, Новиков требовал от представителя подрядной организации, занимающейся строительством второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната, взятку в сумме не менее 12 млн рублей за «покровительство деятельности фирмы».
Следственный комитет опубликовал видео задержания подозреваемого.