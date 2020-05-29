В Подмосковье рассказали о ситуации с COVID-19
- © Кирилл Каллиников
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт регионального управления Минздрава России.
«Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 7333 человека», — рассказали в ведомстве.
Суточный прирост выявленных случаев COVID-19, по информации оперативного штаба на 29 мая, составил 773.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье разрешили заниматься спортом на улице по двое.
Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.