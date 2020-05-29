В Подмосковье рассказали о ситуации с COVID-19

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За сутки в Московской области вылечились от коронавируса ещё 490 человек, все они выписаны.
В Подмосковье рассказали о ситуации с COVID-19
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт регионального управления Минздрава России.

«Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 7333 человека», — рассказали в ведомстве.

Суточный прирост выявленных случаев COVID-19, по информации оперативного штаба на 29 мая, составил 773.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье разрешили заниматься спортом на улице по двое.

Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

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