Онищенко оценил риск заболеть коронавирусом в подъезде дома

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о «самом забытом» месте, где есть риск заболеть коронавирусом.
Онищенко оценил риск заболеть коронавирусом в подъезде дома
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«По моей оценке, подъезд — самое забытое место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

Он призвал максимально обезопасить себя и быть в маске и перчатках уже при выходе из квартиры на лестничную площадку.

«Подъезд — это ведь тоже общественное место! А если оказаться там в час пик, когда все соседи тоже идут на работу, то схлопотать заражение можно запросто», — пояснил Онищенко.

Он подчеркнул, что подъезды в стране, «как правило, спроектированы так, что инсоляции там почти нет» и вирус может сохраняться там дольше.

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