В России провели 10 млн тестов на коронавирус

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В России провели 10 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В России провели 10 млн тестов на коронавирус
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«По состоянию на 28 мая 2020 года проведено 10 000 061 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что для организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издали уже больше 260 нормативных, методических и рекомендательных документов.

Ранее стало известно, что в июне в Московской области планируется запустить тестирование жителей на антитела к коронавирусу.

Также массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу началось в Москве.

В Роспотребнадзоре отмечали, что в настоящее время в стране тестирование на COVID-19 проводят 695 лабораторий.

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