В России тесты на коронавирус проводят почти 700 лабораторий
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- РИА Новости
«На сегодняшний день тестирование доступно в 695 лабораториях», — указано в тексте.
Отмечается, что 108 из числа данных лабораторий принадлежат Роспотребнадзору, а 487 — государственным медицинским организациям, также имеются 100 частных лабораторий.
Кроме того, сообщается, что информацию о прохождении тестирования можно получить по телефонам региональных оперативных штабов.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что всего в России проведено более 9,7 млн тестов на наличие коронавируса.