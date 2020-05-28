В России тесты на коронавирус проводят почти 700 лабораторий

На данный момент в России тестирование на предмет наличия коронавируса проводят 695 лабораторий, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день тестирование доступно в 695 лабораториях», — указано в тексте.

Отмечается, что 108 из числа данных лабораторий принадлежат Роспотребнадзору, а 487 — государственным медицинским организациям, также имеются 100 частных лабораторий.

Кроме того, сообщается, что информацию о прохождении тестирования можно получить по телефонам региональных оперативных штабов.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что всего в России проведено более 9,7 млн тестов на наличие коронавируса.