В России тесты на коронавирус проводят почти 700 лабораторий

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На данный момент в России тестирование на предмет наличия коронавируса проводят 695 лабораторий, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В России тесты на коронавирус проводят почти 700 лабораторий
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«На сегодняшний день тестирование доступно в 695 лабораториях», — указано в тексте.

Отмечается, что 108 из числа данных лабораторий принадлежат Роспотребнадзору, а 487 — государственным медицинским организациям, также имеются 100 частных лабораторий.

Кроме того, сообщается, что информацию о прохождении тестирования можно получить по телефонам региональных оперативных штабов.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что всего в России проведено более 9,7 млн тестов на наличие коронавируса.

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