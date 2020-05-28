В России проведено более 9,7 млн тестов на коронавирус

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В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что всего в России проведено более 9,7 млн тестов на наличие коронавируса.
В России проведено более 9,7 млн тестов на коронавирус
  • РИА Новости

Отмечается, что за прошедшие сутки было проведено более 285 тыс. исследований.

«Под медицинским наблюдением в России остаются 300 тыс. человек», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Ранее в Минздраве России рассказали, что научным учреждениям ведомства, ФМБА, Роспотребнадзора и Российской академии наук за короткое время удалось разработать и наладить производство широкого спектра тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.

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