В России проведено более 9,7 млн тестов на коронавирус

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что всего в России проведено более 9,7 млн тестов на наличие коронавируса.

РИА Новости

Отмечается, что за прошедшие сутки было проведено более 285 тыс. исследований. «Под медицинским наблюдением в России остаются 300 тыс. человек», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства. Ранее в Минздраве России рассказали, что научным учреждениям ведомства, ФМБА, Роспотребнадзора и Российской академии наук за короткое время удалось разработать и наладить производство широкого спектра тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.