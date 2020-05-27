Минздрав рассказал об используемых в России тестах на коронавирус
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Минздрава.
«Начиная с предназначенных для выявления возбудителя путём полимеразной цепной реакции (ПЦР) и LAMP-тестов и заканчивая детекцией иммунного ответа, позволяющей определить стадию заболевания», — говорится в сообщении.
Так, ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава разработана «уникальная тест-система, выявляющая специфический иммунитет — антитела к изолированному рецептор-связывающему домену (RBD) вируса, который характеризует степень иммунного ответа у конкретного человека».
Отмечается, что она позволяет не только определить стадию заболевания, но и использовать результаты для отбора потенциальных доноров плазмы крови для лечения пациентов с коронавирусом.
В Минздраве рассказали, что «все тест-системы проверены Росздравнадзором в соответствии с законодательством и выпущены в обращение».
«В настоящее время подавляющее большинство медицинских организаций страны используют в работе тест-системы российского производства, объёмы производства и достоверность результатов которых позволяет обеспечить один из лучших уровней диагностики COVID-19 в мире по точности и охвату населения», — сообщили в ведомстве.
Ранее газета «Известия» сообщала, что всего в России выполнено 9 415 992 лабораторных теста на COVID-19.