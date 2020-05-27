Минздрав рассказал об используемых в России тестах на коронавирус

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В Минздраве России рассказали, что научным учреждениям ведомства, ФМБА России, Роспотребнадзора и Российской академии наук за короткое время удалось разработать и наладить производство широкого спектра тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.
Минздрав рассказал об используемых в России тестах на коронавирус
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

«Начиная с предназначенных для выявления возбудителя путём полимеразной цепной реакции (ПЦР) и LAMP-тестов и заканчивая детекцией иммунного ответа, позволяющей определить стадию заболевания», — говорится в сообщении.

Так, ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава разработана «уникальная тест-система, выявляющая специфический иммунитет — антитела к изолированному рецептор-связывающему домену (RBD) вируса, который характеризует степень иммунного ответа у конкретного человека».

Отмечается, что она позволяет не только определить стадию заболевания, но и использовать результаты для отбора потенциальных доноров плазмы крови для лечения пациентов с коронавирусом.

В Минздраве рассказали, что «все тест-системы проверены Росздравнадзором в соответствии с законодательством и выпущены в обращение».

«В настоящее время подавляющее большинство медицинских организаций страны используют в работе тест-системы российского производства, объёмы производства и достоверность результатов которых позволяет обеспечить один из лучших уровней диагностики COVID-19 в мире по точности и охвату населения», — сообщили в ведомстве.

Ранее газета «Известия» сообщала, что всего в России выполнено 9 415 992 лабораторных теста на COVID-19. 

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