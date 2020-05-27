В России под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся почти 300 тысяч человек

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В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются 296 154 человека.
В России под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся почти 300 тысяч человек
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.

Всего выполнено 9 415 992 лабораторных теста на коронавирус. За сутки — 255 тыс.

Ранее сообщалось, что суточный прирост зарегистрированных заболевших COVID-19 в России снизился до 2,3%.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.

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