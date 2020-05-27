В России под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся почти 300 тысяч человек

В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются 296 154 человека.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.

Всего выполнено 9 415 992 лабораторных теста на коронавирус. За сутки — 255 тыс.

Ранее сообщалось, что суточный прирост зарегистрированных заболевших COVID-19 в России снизился до 2,3%.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.