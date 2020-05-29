Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.

«Вирус как бы фильтруется через наши иммунные силы и, борясь с ними, теряет свою былую мощь. То есть каждый раз, попадая в очередной организм, дальше идёт немного ослабленный», — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Он добавил, что с вирусом нужно продолжать бороться, чтобы «выиграть время» и переждать эпидемию с минимальными потерями.

«Всё, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго. Но в любом случае, если не произойдёт мутации, большой беды он уже не наделает (если только его опять не назначат «злодеем» СМИ)», — добавил врач.

Ранее в Минздраве России рассказали, что научным учреждениям ведомства, ФМБА, Роспотребнадзора и Российской академии наук за короткое время удалось разработать и наладить производство широкого спектра тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.