Военные медики проконтролируют подготовку к параду Победы

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Главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) России генерал армии Олег Салюков заявил, что военные медики проконтролируют подготовку к параду Победы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Военные медики проконтролируют подготовку к параду Победы
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Об этом сообщает газета «Красная звезда».

«Меры предусмотрены беспрецедентные и самые действенные... Военные медики под жёсткий контроль возьмут выполнение всех противоэпидемических мероприятий в местах проживания парадных расчётов и в процессе тренировок», — сказал он.

Вместе с этим Салюков добавил, что всех участников парада обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Он также подчеркнул, что медики «будут проводить регулярное медицинское обследование».

Ранее Салюков заявил, что Минобороны уже начало подготовку к параду Победы в Москве.

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