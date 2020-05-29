Главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) России генерал армии Олег Салюков заявил, что военные медики проконтролируют подготовку к параду Победы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает газета «Красная звезда».

«Меры предусмотрены беспрецедентные и самые действенные... Военные медики под жёсткий контроль возьмут выполнение всех противоэпидемических мероприятий в местах проживания парадных расчётов и в процессе тренировок», — сказал он.

Вместе с этим Салюков добавил, что всех участников парада обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Он также подчеркнул, что медики «будут проводить регулярное медицинское обследование».

Ранее Салюков заявил, что Минобороны уже начало подготовку к параду Победы в Москве.