Военные медики проконтролируют подготовку к параду Победы
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
Об этом сообщает газета «Красная звезда».
«Меры предусмотрены беспрецедентные и самые действенные... Военные медики под жёсткий контроль возьмут выполнение всех противоэпидемических мероприятий в местах проживания парадных расчётов и в процессе тренировок», — сказал он.
Вместе с этим Салюков добавил, что всех участников парада обеспечат средствами индивидуальной защиты.
Он также подчеркнул, что медики «будут проводить регулярное медицинское обследование».
Ранее Салюков заявил, что Минобороны уже начало подготовку к параду Победы в Москве.