Минобороны России начало подготовку к параду Победы

Главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) России генерал армии Олег Салюков заявил, что Минобороны начало подготовку к параду Победы в Москве.

Об этом сообщает газета «Красная звезда».

По его словам, первая репетиция состоится 8 июня в подмосковном Алабине.

«Эти тренировки продолжатся до 15 июня. На 17 и 18 июня намечены ночные репетиции на Красной площади, согласованные с руководством города Москвы. А 20 июня там же, на главной площади страны, состоится генеральная репетиция парада», — сказал он.

Салюков добавил, что работа по уточнению численного состава парадного расчёта будет завершена в ближайшее время.

26 мая президент России Владимир Путин заявил, что парад Победы в Москве пройдёт 24 июня.

Позднее в Кремле не исключили, что день проведения парада Победы может стать выходным.