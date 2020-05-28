После обращения RT труженица тыла получила выплаты к 75-летию Победы

Труженица тыла Зоя Шамшина после вмешательства RT получила выплаты к 75-летию Победы. Из-за бюрократической ошибки 88-летней Зое Ивановне отказывались перечислять 50 тыс. рублей.

В отдел «RT — регионы» обратился внук Зои Шамшиной Кирилл. По его словам, за три недели до этого он звонил и писал в Пенсионный фонд, но в ведомстве мужчину перенаправили в отдел соцзащиты по месту жительства ветерана — это Люберецкий район Подмосковья.

«Снова позвонил в соцзащиту — снова отправили в Пенсионный фонд. Тогда я просто через электронную форму отправил письмо в ПФР, приложив копию бабушкиного удостоверения ветерана. Получил уведомление о получении обращения с номером регистрации», — рассказывает Кирилл.

На этом общение ПФР с внуком Шамшиной окончилось.

Зоя Ивановна — участник трудового фронта. Она с 11 лет — с 1942 года — и до конца войны вместе с другими детьми работала в колхозе во Владимирской области. Женщине положена единовременная выплата в 50 тыс. рублей, анонсированная президентом Владимиром Путиным. Кроме того, как выяснилось после обращения родственников Шамшиной к главе городского округа Люберцы Владимиру Ружицкому, ветерану также положена выплата в размере 15 тыс. рублей из регионального бюджета. Эти деньги без промедления перевели на счёт Шамшиной.

Выплата из Пенсионного фонда поступила после обращения корреспондента RT в пресс-службу ПФР по Москве и Московской области. На указанный внуком Кириллом e-mail также пришло письмо с извинениями. Как объясняется в документе, в пенсионном деле Шамшиной отсутствовала необходимая информация, но после обращения всё исправлено.