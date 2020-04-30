У ветерана труда приняли документы на гражданство после обращения RT

У 84-летней гражданки Украины Валентины Лебедевой после запроса RT приняли заявление на получение российского паспорта. Женщина родилась в Орловской области, в 1970-х годах вслед за мужем-офицером советской армии переехала в УССР, а когда он умер, вернулась в Россию к дочери. Два года назад она получила вид на жительство, но подать документы на паспорт не смогла из-за отсутствия оригинала свидетельства о рождении. Имеющееся на руках определение суда, подтверждающее регистрацию рождения, по словам сотрудников миграционного управления, не годилось для оформления бумаг. Дочь Валентины Лебедевой обратилась в проект RT «Не один на один», после чего пенсионерку пригласили на приём и приняли документы.

© Фото из личного архива Валентины Лебедевой

Ветеран труда 84-летняя Валентина Лебедева родилась в деревне Озёрки Орловской области в семье Николая и Марии Голландских. В конце 1930-х годов семья переехала в Ленинград. Николай устроился шофёром на завод «Равенство».

Перед началом Великой Отечественной войны мать отвезла пятилетнюю Валентину на лето в деревню к своему отцу, а сама вернулась в Ленинград. Она пережила блокаду, была зачислена в стройармейцы и награждена орденом Отечественной войны. Николай Голландских ушёл на фронт добровольцем и через несколько месяцев пропал без вести.

После войны мать забрала Валентину домой в Ленинград. В этом городе она окончила школу и пошла работать на завод имени Молотова. Сначала курьером, затем машинисткой. Позже устроилась на Ленинградский гидролизный завод имени Кирова. За отличие в труде получила медаль «В память 250-летия Ленинграда».

Советский паспорт не вернули

В марте 1961 года Валентина Николаевна вышла замуж за офицера советской армии Владимира Лебедева и взяла его фамилию. Семья часто переезжала из города в город.

«Сначала отца перевели служить в Белоруссию, в город Пружаны, — вспоминает дочь Лебедевых Юлия Дорожинская. — Там родился мой брат Александр. Потом мы переехали в город Тейково Ивановской области. В 1967 году — в Алейск Алтайского края».

В 1974 году Владимира Лебедева по распределению направили на Украину, в город Винницу. В 1991 году страна объявила о независимости и вышла из состава СССР. Началась замена советских паспортов на украинские.

«Отцу в советский паспорт поставили отметку о том, что он гражданин Украины, а маме нет, — рассказывает Юлия. — Но позже ей выдали украинский паспорт, а советский не вернули».

В 2015 году муж Валентины Николаевны умер.

«Я попыталась сделать матери гражданство и увезти её из Украины, поскольку она осталась там в свои 80 лет совершенно одна. Мы полагали, что при такой биографии, как у неё, проблем с получением российского гражданства не будет, но мы ошиблись», — говорит Юлия.

Вежливо отказали

Сначала сложности возникли из-за ошибок в написании фамилии родителей Валентины Николаевны. В разных документах они указаны по-разному: Голландских, Голандские, Галландские, Голонских и Галонских.

«Бабушка была безграмотной, поэтому свою фамилию она как слышала, так и говорила. Трудовые книжки, архивные справки, наградные документы, мобилизационное предписание — везде её фамилия записана по-разному. Мы запрашивали архивные справки, судились, чтобы доказать всё это», — объясняет Юлия.

В январе 2018 года Валентине Николаевне выдали вид на жительство, но заявление на получение российского паспорта в Едином миграционном центре не приняли.

«Нам вежливо объяснили, что для получения гражданства необходимо предоставить свидетельство о рождении, но оно было утеряно, — вспоминает Юлия. — Мы обратились в Кировский районный суд города Санкт-Петербурга с заявлением об установлении факта регистрации рождения. В октябре 2019 года решение мы получили и вновь обратились в миграционный центр».

Однако, по словам Дорожинской, хотя судом и был установлен факт государственной регистрации рождения Валентины Николаевны, сотрудники миграционной службы вновь отказали.

«Нам ещё раз вежливо объяснили, что необходим оригинал свидетельства о рождении, а не решение суда. И только при наличии свидетельства о рождении у нас примут документы на рассмотрение», — говорит Юлия.

Приняли заявление

Оказавшись в бюрократическом тупике, женщина обратилась в проект «Не один на один» и рассказала о проблеме своей мамы. RT направил запрос в МВД России с просьбой оказать содействие пожилому человеку в оформлении документов.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, заявление на выдачу паспорта у Лебедевой не было принято к рассмотрению из-за ненадлежащим образом оформленных документов.

«Принимая во внимание, что ею не был представлен необходимый пакет документов, оформленный надлежащим образом, что предусмотрено пунктом 9 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ, утверждённом Указом президента РФ от 14 ноября 2002 г. №1325, соответствующее заявление о приёме в гражданство РФ к рассмотрению принято не было», — пояснили в ведомстве.

После запроса RT Валентину Николаевну пригласили на приём в территориальный орган МВД России и приняли заявление. После рассмотрения документов ей будет выдан российский паспорт.

«Документы у нас приняли. Большое вам спасибо!», — радуется Юлия.