Ещё три человека стали обвиняемыми по делу «Бессмертного полка»

Следователи предъявили обвинение ещё троим фигурантам уголовных дел, разместившим фото нацистов Третьего рейха во время акции «Бессмертный полк», которая прошла в интернете.

«Сегодня предъявлено обвинение ещё троим подозреваемым — Вячеславу Круглову, Андрею Шабанову и Даниилу Симанову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных чч. 1, 3 ст. 354.1 УК России (реабилитация нацизма)», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, 4 мая Круглов, находясь дома в Ульяновске, зашёл в соцсети в приложение «Бессмертный полк онлайн», где «оформил заявку с фотоизображением фюрера Адольфа Гитлера». Аналогичные действия, по данным следствия, совершил Андрей Шабанов, находясь дома в Самаре. Даниил Симанов из Перми опубликовал на сайте фото генерала Андрея Власова, который перешёл на сторону Германии и воевал против СССР.

Круглов и Симанов признали свою вину, Шабанов — нет.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн». Также СК предъявил обвинения жителю Волгограда, разместившему фото главы гестапо Генриха Мюллера. Позднее СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов.