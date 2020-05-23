СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

«Не позднее 4 мая житель Казани Мухаммед Эль-Айюби с целью одобрения преступлений, определённых Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России», — заявили в ведомстве.

По данным следствия, подозреваемый сопроводил фотографию записью, что на ней изображён «Гилтер Адик».

Также в СК сообщили, что другой подозреваемый — житель Перми Даниил Шестаков. Следствие установило, что он разместил на сайте «Банк памяти» фото генерала Андрея Власова, осуждённого за измену Родине.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».

Также СК предъявил обвинения жителю Волгограда, разместившему фото главы гестапо Генриха Мюллера.