Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения

Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».

«Следователями Главного следственного управления СК России жителю Волгограда Денису Воронцову предъявлено обвинение в реабилитации нацизма», — цитирует сообщение СК ТАСС.

По версии следствия, не позднее 3 мая 2020 года во время акции мужчина разместил фотографию руководителя гестапо Мюллера, при этом подписав фото «Михайловский Геннадий». 12 мая фотография была продемонстрирована в ходе трансляции акции «Бессмертный полк онлайн».

Указывается, что сам Воронцов отрицает вину.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».