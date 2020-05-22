Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения

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Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
  • © СК РФ

«Следователями Главного следственного управления СК России жителю Волгограда Денису Воронцову предъявлено обвинение в реабилитации нацизма», — цитирует сообщение СК ТАСС.

По версии следствия, не позднее 3 мая 2020 года во время акции мужчина разместил фотографию руководителя гестапо Мюллера, при этом подписав фото «Михайловский Геннадий». 12 мая фотография была продемонстрирована в ходе трансляции акции «Бессмертный полк онлайн».

Указывается, что сам Воронцов отрицает вину.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн». 

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