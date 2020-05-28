Роскачество рассказало о результатах повторной проверки сметаны
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу организации.
Эксперты изучили сметану 20%-ной жирности. Они пришли к выводу, что продукция пяти брендов соответствует всем требованиям к безопасности и качеству.
Рейтинг шестой сметаны полностью обнулили, передаёт Newinform. Такое решение принято из-за наличия следов антибиотика доксициклина, а также из-за превышения допустимого количества дрожжей.
В седьмом образце обнаружены следы антибиотика хлортетрациклина.
Ранее в Роскачестве назвали опасные пищевые Е-добавки.