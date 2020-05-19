В Роскачестве назвали опасные пищевые Е-добавки

Роскачество опубликовало список пищевых добавок, имеющих буквенный код Е, которые могут нанести вред здоровью и запрещены к ввозу и реализации в России.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации, большинство Е-добавок являются безобидными.

«Трёхзначный индекс «Е», присвоенный добавке, говорит о том, что она проверена на качество и безопасность. Разрешённые добавки не должны настораживать покупателей, однако решение об их употреблении каждый принимает сам», — отметил заведующий лабораторией химии и пищевых продуктов Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Владимир Бессонов.

В Роскачестве добавили, что в число запрещённых в России добавок входят Е103 — алканин (краситель), Е121 — «цитрусовый красный 2» (краситель), Е123 — «красный амарант» (краситель), Е128 — «красный 2G» (краситель), Е216 — пара-гидроксибензойной кислоты пропиловый эфир, группа парабенов (консервант), Е217 — пара-гидроксибензойной кислоты пропилового эфира натриевая соль (консервант), Е240 — формальдегид (консервант).

Доказано, что употребление таких добавок может нанести вред организму.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что эксперты Роскачества провели повторное исследование семи торговых марок креветок.