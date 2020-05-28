В Москве в обычный режим работы переведут три тысячи больничных коек

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Около трёх тысяч инфекционных коек в Москве на следующей неделе перепрофилируют для оказания стандартной помощи. Об этом заявила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы видим, что эпидемиологическая ситуация в Москве заметно улучшается. Количество госпитализаций снижается, около половины перепрофилированного коечного фонда уже свободно», — приводятся её слова на сайте мэра Москвы.

Ракова отметила, что власти начинают работу по возвращению стационаров к работе в стандартном режиме.

«Так, уже начиная со следующей недели, для приёма неинфекционных больных мы вернём порядка 3 тыс. коек в пяти московских стационарах», — отметила чиновник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие недели около 5 тыс. коек в городских и федеральных стационарах, временно перепрофилированных для лечения COVID-19, будут возвращены к обычному режиму работы.

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