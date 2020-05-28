В Амурской области врач с коронавирусом приняла около 100 пациентов
- globallookpress.com
«Установлено, что врач-педиатр со статусом «контактный» в ожидании результатов анализа на COVID-19 продолжала работу и приём пациентов. Вирус у неё подтвердился, за это время она успела принять десятки пациентов. Около ста контактных», — написала она в Instagram.
Михайлова уточнила, что в настоящее время власти ждут результаты эпидемического расследования.
Ранее стало известно, что в городе Шимановск в Амурской области вводятся ограничения из-за COVID-19.