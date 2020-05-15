Город в Амурской области вводит ограничения из-за COVID-19

Короткая ссылка
Город Шимановск в Амурской области вводит ограничения из-за COVID-19.
Город в Амурской области вводит ограничения из-за COVID-19
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Как сообщает vesti.ru, об этом заявили на заседании оперативного штаба.

В городе выросло количество заболевших.

Граждан оповещают о необходимости соблюдать режим самоизоляции. С 18 мая планируется закрыть город на въезд и выезд, ограничить прогулки.

«Мы разрабатываем проект распоряжения с учётом предложений от властей Шимановска. Меры согласованы с органами Роспотребнадзора. Предлагается с 18 по 31 мая установить ряд ограничений для Шимановска: ввести пропускной режим для въезда и выезда через КПП с обязательной дезинфекцией и проверкой документов», — заявила министр юстиции Приамурья Елена Акименко.

Ограничения не затронут социальный транспорт, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продлили режим самоизоляции до 25 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить