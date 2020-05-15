Город в Амурской области вводит ограничения из-за COVID-19

Город Шимановск в Амурской области вводит ограничения из-за COVID-19.

Как сообщает vesti.ru, об этом заявили на заседании оперативного штаба.

В городе выросло количество заболевших.

Граждан оповещают о необходимости соблюдать режим самоизоляции. С 18 мая планируется закрыть город на въезд и выезд, ограничить прогулки.

«Мы разрабатываем проект распоряжения с учётом предложений от властей Шимановска. Меры согласованы с органами Роспотребнадзора. Предлагается с 18 по 31 мая установить ряд ограничений для Шимановска: ввести пропускной режим для въезда и выезда через КПП с обязательной дезинфекцией и проверкой документов», — заявила министр юстиции Приамурья Елена Акименко.

Ограничения не затронут социальный транспорт, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продлили режим самоизоляции до 25 мая.