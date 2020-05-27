Кадыров прокомментировал сообщения о своей болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире в Instagram в аккаунте своего помощника Ахмеда Дудаева прокомментировал сообщения о своей болезни, заявив, что абсолютно здоров.

«Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет, гемоглобин? Я абсолютно здоровый человек», — цитирует РИА Новости Кадырова.

В своём Telegram-канале он написал, что в ходе прямого эфира в Instagram «более часа отвечал на многочисленные актуальные вопросы, которые поступали в онлайн от людей со всего мира».

«А также обсудил самые наболевшие темы, развеял слухи, которыми наполнилось интернет-пространство за время моего отсутствия в выходные дни», — добавил он.

Кадыров выразил уверенность, что аудитория получила исчерпывающие ответы на интересующие вопросы.

«Больше всего всех интересовал один вопрос. Отвечаю: здоров», — заявил он.

Ранее Кадыров сообщил, что заслушал доклады в ходе совещания оперштаба по борьбе с COVID-19.

В мае в СМИ появилась информация, что у Кадырова подозревают коронавирус.

Как заявлял спикер республиканского парламента Магомед Даудов, глава Чечни здоров, а сообщения СМИ о его состоянии не соответствуют действительности.