Арестован обвиняемый в убийстве девочки-подростка в Пензе

Суд арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в убийстве 14-летней девочки в Пензе.

«27 мая Первомайским районным судом города Пензы удовлетворено ходатайство органа следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы СУ СК по Пензенской области.

24 мая в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, тело которой было обнаружено в лесополосе через сутки с момента начала поисков. Девочка ушла на прогулку днём 22 мая и не вернулась.

Позднее полицейские задержали жителя села Засечное Пензенского района 1978 года рождения, подозреваемого в убийстве.