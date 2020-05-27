Арестован обвиняемый в убийстве девочки-подростка в Пензе

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Суд арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в убийстве 14-летней девочки в Пензе.
Арестован обвиняемый в убийстве девочки-подростка в Пензе
  • РИА Новости

«27 мая Первомайским районным судом города Пензы удовлетворено ходатайство органа следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы СУ СК по Пензенской области.

24 мая в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, тело которой было обнаружено в лесополосе через сутки с момента начала поисков. Девочка ушла на прогулку днём 22 мая и не вернулась.

Позднее полицейские задержали жителя села Засечное Пензенского района 1978 года рождения, подозреваемого в убийстве.

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