Подозреваемый в убийстве девочки в Пензе дал признательные показания

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Задержанный по подозрению в убийстве 14-летней девочки в Пензе дал признательные показания. Об этом сообщили РИА Новости в региональном главке МВД России.
Подозреваемый в убийстве девочки в Пензе дал признательные показания
  • РИА Новости

Подозреваемый в ходе допроса рассказал, что 22 мая собирался поехать в районный центр Колышлей.

По дороге к одной из конечных остановок общественного транспорта в Пензе он встретил компанию из двух мужчин и нескольких детей.

В процессе общения у подозреваемого возник конфликт с одним из мужчин, и он решил вернуться домой.

«Одна из девчонок бежала рядом и в процессе... оскорбила меня. Меня это зацепило, я разозлился и начал душить её», — заявил задержанный.

Затем, по словам подозреваемого, он «испугался, раздел её, прошёл дальше, выкинул одежду и пошёл домой».

Он добавил, что раскаивается в содеянном.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали жителя села Засечного Пензенского района 1978 года рождения, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки.

24 мая в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, тело которой было обнаружено в лесополосе через сутки с момента начала поисков.

Девочка ушла на прогулку днём 22 мая и не вернулась.

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