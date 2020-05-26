Подозреваемый в убийстве девочки в Пензе дал признательные показания
- РИА Новости
Подозреваемый в ходе допроса рассказал, что 22 мая собирался поехать в районный центр Колышлей.
По дороге к одной из конечных остановок общественного транспорта в Пензе он встретил компанию из двух мужчин и нескольких детей.
В процессе общения у подозреваемого возник конфликт с одним из мужчин, и он решил вернуться домой.
«Одна из девчонок бежала рядом и в процессе... оскорбила меня. Меня это зацепило, я разозлился и начал душить её», — заявил задержанный.
Затем, по словам подозреваемого, он «испугался, раздел её, прошёл дальше, выкинул одежду и пошёл домой».
Он добавил, что раскаивается в содеянном.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали жителя села Засечного Пензенского района 1978 года рождения, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки.
24 мая в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, тело которой было обнаружено в лесополосе через сутки с момента начала поисков.
Девочка ушла на прогулку днём 22 мая и не вернулась.