Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 14-летней девочки в Пензе
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«Председателем Следственного комитета дано поручение руководству регионального следственного управления провести весь необходимый комплекс следственных действий и оперативных мероприятий... и доложить о первоначальных результатах расследования», — говорится в сообщении на сайте СК.
Ранее в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, тело которой было обнаружено в лесополосе через сутки с момента начала поисков.
Девочка ушла на прогулку днём 22 мая и не вернулась.
Следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению подозреваемого.