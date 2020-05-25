Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 14-летней девочки в Пензе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональным следователям докладывать ему о ходе расследования уголовного дела об убийстве 14-летней девочки в Пензе.

«Председателем Следственного комитета дано поручение руководству регионального следственного управления провести весь необходимый комплекс следственных действий и оперативных мероприятий... и доложить о первоначальных результатах расследования», — говорится в сообщении на сайте СК.

Ранее в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, тело которой было обнаружено в лесополосе через сутки с момента начала поисков.

Девочка ушла на прогулку днём 22 мая и не вернулась.

Следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению подозреваемого.