Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 14-летней девочки в Пензе

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональным следователям докладывать ему о ходе расследования уголовного дела об убийстве 14-летней девочки в Пензе.
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 14-летней девочки в Пензе
  • © Следственный комитет РФ

«Председателем Следственного комитета дано поручение руководству регионального следственного управления провести весь необходимый комплекс следственных действий и оперативных мероприятий... и доложить о первоначальных результатах расследования», — говорится в сообщении на сайте СК.

Ранее в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, тело которой было обнаружено в лесополосе через сутки с момента начала поисков.

Девочка ушла на прогулку днём 22 мая и не вернулась.

Следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению подозреваемого.

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