Задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в Пензе
- РИА Новости
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали по подозрению в совершении преступления жителя села Засечное Пензенского района 1978 года рождения», — сказала она ТАСС.
Как отмечается, в настоящее время с мужчиной работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все обстоятельства.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела.
Девочка ушла на прогулку днём 22 мая и не вернулась.
25 мая, как сообщало URA.RU, в Челябинской области суд вынес приговор по делу о покушении на убийство младенца.