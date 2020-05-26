Задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в Пензе

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, тело которой было найдено в лесополосе в Пензе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали по подозрению в совершении преступления жителя села Засечное Пензенского района 1978 года рождения», — сказала она ТАСС.

Как отмечается, в настоящее время с мужчиной работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все обстоятельства.

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