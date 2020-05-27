В Рособрнадзоре рассказали о ситуации с наблюдателями на ЕГЭ

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Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о ситуации с наблюдателями на Едином государственном экзамене.
В Рособрнадзоре рассказали о ситуации с наблюдателями на ЕГЭ
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«На сегодняшний день есть ряд регионов, куда приезжих извне определяют на обязательный двухнедельных карантин. Будет ли эта норма действовать через месяц в субъектах Федерации или нет — неизвестно. Есть перечень регионов, куда мы в обязательном порядке поедем», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, ведомство отслеживает требования по безопасности в таких субъектах и их изменения.

Как отметил Музаев, Рособрнадзор станет заранее договариваться о числе выезжающих и местах их проживания.

«Этот год особенный, и если в прошлом в качестве наблюдателей выезжали студенты, то в этом поедут в основном взрослые люди. Кроме того, мы отслеживаем ситуацию с добровольным тестированием на антитела, хотим посмотреть на результаты этой работы и постараться отобрать тех, кто имеет антитела в организме, и это необязательно уже переболевшие», — сообщил он.

Музаев также напомнил, что ежегодно Рособрнадзор направляет федеральных наблюдателей примерно в 15 регионов.

Ранее Музаев рассказал, сколько школьников будут сдавать ЕГЭ в 2020 году.

Как сообщал Nation News, председатель Всероссийского педагогического собрания в Санкт-Петербурге Константин Тхостов оценил роль родителей в подготовке детей к Единому государственному экзамену.

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