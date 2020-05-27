Бывшая поликлиника №42 в Петербурге может принять первых пациентов с COVID-19 в июне

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Бывшая поликлиника №42 в Санкт-Петербурге может принять первых пациентов с COVID-19 с 1 июня.
Бывшая поликлиника №42 в Петербурге может принять первых пациентов с COVID-19 в июне
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Как заявила Татьяна Суровцева, главный врач городской больницы №20, к которой относится поликлиника, обратная реконструкция объекта не предусмотрена.

«Мы переоборудовали все четыре этажа поликлиники практически под инфекционный стационар на 230 коек», — отметила она.

По её словам, также есть планы открыть поликлинику с офисами врачей общей практики практически рядом с больницей №20, на улице Ленсовета.

Ранее URA.RU сообщало, что роддом в Магнитогорске решили перепрофилировать для лечения больных COVID-19.

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