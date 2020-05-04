Роддом в Магнитогорске перепрофилируют под лечение больных COVID-19

Роддом № 1 в Магнитогорске перепрофилируют под лечение больных коронавирусом. Соответствующее решение принял Минздрав Челябинской области.

Об этом сообщает URA.RU.

«Решение принято в связи со сложившейся нарастающей эпидемиологической ситуацией и постоянным увеличением заболевших пациентов COVID-19», — заявили в оперативном штабе.

В здание переведут пациентов, проходящих лечение в городской больнице № 1. Все пациентки роддома уже выписаны. Сотрудникам предложено перейти на работу в другие родильные дома.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.