Роддом в Магнитогорске перепрофилируют под лечение больных COVID-19

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Роддом № 1 в Магнитогорске перепрофилируют под лечение больных коронавирусом. Соответствующее решение принял Минздрав Челябинской области.
Роддом в Магнитогорске перепрофилируют под лечение больных COVID-19
  • © Татьяна Макеева
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Решение принято в связи со сложившейся нарастающей эпидемиологической ситуацией и постоянным увеличением заболевших пациентов COVID-19», — заявили в оперативном штабе.

В здание переведут пациентов, проходящих лечение в городской больнице № 1. Все пациентки роддома уже выписаны. Сотрудникам предложено перейти на работу в другие родильные дома.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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