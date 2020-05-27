В Кремле не комментируют иск экс-главы Чувашии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о том, что бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев оспорил в Верховном суде указ российского президента Владимира Путина о своём увольнении.

«Пока никаких решений на этот счёт не принималось. Мы действительно видели сообщения, пока это не наш вопрос, я его никак не комментирую. Пока суд выполняет действия, которые считает нужным», — сказал Песков.

Песков отметил, что ему неизвестно, что канцелярия президента получала какие-либо исковые документы.

Ранее сообщалось, что бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев оспорил в Верховном суде приказ российского президента о своём увольнении.

Сообщалось, что Верховный суд вернул исковое заявление экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные соцгарантии.

29 января Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Чувашии Игнатьева в связи с утратой доверия.

Отставка последовала после публикации в сети записи, на которой видно, как Игнатьев вынуждает сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новых служебных машин.