В Кремле не комментируют иск экс-главы Чувашии
- Reuters
«Пока никаких решений на этот счёт не принималось. Мы действительно видели сообщения, пока это не наш вопрос, я его никак не комментирую. Пока суд выполняет действия, которые считает нужным», — сказал Песков.
Песков отметил, что ему неизвестно, что канцелярия президента получала какие-либо исковые документы.
Ранее сообщалось, что бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев оспорил в Верховном суде приказ российского президента о своём увольнении.
Сообщалось, что Верховный суд вернул исковое заявление экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные соцгарантии.
29 января Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Чувашии Игнатьева в связи с утратой доверия.
Отставка последовала после публикации в сети записи, на которой видно, как Игнатьев вынуждает сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новых служебных машин.