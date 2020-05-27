В Совфеде оценили необходимость тестов на наличие антител к коронавирусу

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Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый оценил необходимость тестов на наличие антител к коронавирусу.
В Совфеде оценили необходимость тестов на наличие антител к коронавирусу
  • Reuters

«Это очень важное исследование, которое носит как теоретический, так и сугубо практический характер. Науке пока неизвестно, какой иммунитет у населения формируется при этой инфекции, насколько он стойкий, у какого количества людей, которые перенесли заболевание, он появился», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

Как отметил Круглый, бессимптомных носителей в России довольно много — по разным данным, около 30—40%.

По словам сенатора, также нужно понять, как формируется иммунитет у отдельных групп людей, к примеру у групп риска.

Он также выразил мнение, что такое тестирование необходимо проводить и в других регионах.

Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.

Ранее депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.

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