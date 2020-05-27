Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу

Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила заммэра Анастасия Ракова.

«С сегодняшнего дня по поручению мэра Москвы все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции — иммуноглобулина M и иммуноглобулина G», — сказала она.

Отмечается, что на базе 30 московских поликлиник открыты точки забора крови.

Как уточняется, записаться на тест можно только дистанционно, а результаты можно будет посмотреть в электронной медкарте через три дня после сдачи анализа.

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.