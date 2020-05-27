В Петербурге пройдёт более 140 мероприятий в День города

В Санкт-Петербурге пройдёт более 140 мероприятий в День города, который отмечается 27 мая.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

В частности, программа включает концерт «Классика в честь Дворцовой». Он будет показан в эфире одного из местных телеканалов. Выступления заранее снимались на закрытых театральных площадках.

С праздником горожан поздравят Михаил Пиотровский, Лев Лурье, Тамара Москвина, Евгений Водолазкин, Николай Валуев и другие известные жители Петербурга.

Также проходит онлайн-марафон «Двор моего детства». Кроме того, в программу вошли сетевые экспозиции, мастер-классы, флешмобы и другие акции.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Краснодарский театр драмы имени Максима Горького решил отметить 100-летие в онлайн-режиме.