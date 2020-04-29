Краснодарский театр драмы отметит 100-летие онлайн

Короткая ссылка
Краснодарский театр драмы имени Максима Горького 29 апреля отметит 100-летие в онлайн-режиме.
Краснодарский театр драмы отметит 100-летие онлайн
  • @dramteatrkrd
  • Instagram

Как сообщает портал «Юга.ру», «Трансляция века» пройдёт на официальном YouTube-канале театра.

«К сожалению, в связи с непростыми реалиями сегодняшней действительности проведение торжества пришлось перенести. Но перенос праздника не отменяет того, что 100-летний юбилей является большим событием как для самого театра, так и для всех, кто в разные годы был рядом с нами, вдохновлял, направлял и поддерживал нас», — приводит издание сообщение театра.

Отмечается, что зрители смогут поздравить театр в прямом эфире и задать вопросы артистам.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Театр на Таганке отметит день рождения в режиме онлайн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить