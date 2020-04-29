Краснодарский театр драмы отметит 100-летие онлайн

Краснодарский театр драмы имени Максима Горького 29 апреля отметит 100-летие в онлайн-режиме.

Как сообщает портал «Юга.ру», «Трансляция века» пройдёт на официальном YouTube-канале театра.

«К сожалению, в связи с непростыми реалиями сегодняшней действительности проведение торжества пришлось перенести. Но перенос праздника не отменяет того, что 100-летний юбилей является большим событием как для самого театра, так и для всех, кто в разные годы был рядом с нами, вдохновлял, направлял и поддерживал нас», — приводит издание сообщение театра.

Отмечается, что зрители смогут поздравить театр в прямом эфире и задать вопросы артистам.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Театр на Таганке отметит день рождения в режиме онлайн.