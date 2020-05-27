Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер

Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений.

«Есть три показателя, которые позволяют городу выйти из режима самоизоляции... Если смотреть по этим трём показателям, то Москва готова к первому и, в принципе, готова ко второму этапу снятия ограничений», — цитирует РИА Новости Андрееву.

Ранее заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в Москве пока ещё не пришло время для открытия предприятий общественного питания. По его словам, в настоящее время около 15% экономики Москвы не функционирует.

25 мая в столице разрешили работу 88 из 130 городских многофункциональных центров предоставления госуслуг.

Также с 25 мая в столице разрешили каршеринг.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.