В Москве с 25 мая заработают 88 МФЦ

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Московские власти с 25 мая разрешат работу 88 из 130 городских многофункциональных центров предоставления госуслуг (МФЦ). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.
В Москве с 25 мая заработают 88 МФЦ
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«С 25 мая будут вновь открыты многофункциональные центры государственных услуг «Мои документы». Пока не в полном объёме — работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселённых районах с хорошей транспортной доступностью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в МФЦ москвичи смогут получить 150 различных услуг — только те, которые невозможно оформить в электронном виде.

Собянин рассказал, что посещение центров будет возможно исключительно по предварительной записи на портале mos.ru. Получение госуслуг будет организовано с соблюдением стандартов санитарно-эпидемиологической безопасности.

Ранее сообщалось, что в столице разрешат каршеринг.

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