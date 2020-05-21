В Москве с 25 мая заработают 88 МФЦ
- АГН «Москва»
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«С 25 мая будут вновь открыты многофункциональные центры государственных услуг «Мои документы». Пока не в полном объёме — работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселённых районах с хорошей транспортной доступностью», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в МФЦ москвичи смогут получить 150 различных услуг — только те, которые невозможно оформить в электронном виде.
Собянин рассказал, что посещение центров будет возможно исключительно по предварительной записи на портале mos.ru. Получение госуслуг будет организовано с соблюдением стандартов санитарно-эпидемиологической безопасности.
Ранее сообщалось, что в столице разрешат каршеринг.