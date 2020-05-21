В Москве разрешат каршеринг с 25 мая

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, разрешающий пользование каршерингом в столице с 25 мая.
В Москве разрешат каршеринг с 25 мая
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Об этом говорится в блоге мэра Москвы.

Уточняется, что, согласно документу, брать машину в аренду будет разрешено не менее чем на пять дней.

«С 25 мая может возобновить работу каршеринг. Пока не в полном объёме — арендовать машину разрешается не менее чем на пять дней. Для передвижения по городу у клиента должен быть цифровой пропуск. Перед передачей клиенту машина подлежит обязательной дезинфекции», — отмечается в сообщении.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявлял, что столичные власти совместно с Роспотребнадзором обсуждают возможность частичного возобновления работы каршеринга при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней.

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