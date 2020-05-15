Власти Москвы назвали условия для возобновления работы каршеринга

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что столичные власти совместно с Роспотребнадзором обсуждают возможность частичного возобновления работы каршеринга при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней.
Власти Москвы назвали условия для возобновления работы каршеринга
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта Москвы.

«Мы планируем разрешить работу операторам каршеринга при условии, что их автомобили будут брать в аренду минимум на пять дней», — сказал Ликсутов.

Предложение будет действовать только для тех, у кого есть рабочие пропуска. По словам чиновника, перед арендованием автомобиля необходимо будет ввести номер пропуска в приложении оператора каршеринга.

Он также сообщил, что вторым обязательным условием в случае возобновления работы каршеринга будет строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по противоэпидемическим мероприятиям.

Также в департаменте заявили, что слухи о возможном возобновлении работы каршеринга с 18 мая не соответствуют действительности. Отмечается, что этот «вопрос будет вынесен в управление Роспотребнадзора по Москве — только после его согласования и при выполнении компаниями краткосрочной аренды всех требований возможна работа сервиса, также это должно быть отражено в указе мэра».

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице останавливается работа каршеринга из-за ситуации с распространением коронавируса.

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