В Москве останавливается работа каршеринга

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице останавливается работа каршеринга в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Приостанавливается работа каршеринга. Спрос на эту услугу упал на 60%. Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придётся обходиться без него», — говорится в блоге Собянина.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на указ мэра, оказание услуг краткосрочной аренды автомобилей приостанавливается в Москве с 13 по 19 апреля.

Также Собянин сообщил, что в столице со следующей недели будет введён пропускной режим в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.