Заммэра Москвы заявил, что пока преждевременно открывать рестораны
- Pixabay
«С точки зрения теории, которую мы сейчас обсуждаем, это (открытие ресторанов. — RT) пока делать преждевременно, это делать нужно чуть позже, чем открывать сферу услуг и непродовольственные магазины», — сказал он.
По его словам, в настоящее время около 15% экономики Москвы не функционирует.
«На сегодняшний момент порядка 15% экономки практически не работает или работает в ограниченном режиме, по количеству людей это около миллиона человек, если брать те сферы, которые прямо закрыты на сегодняшний момент», — рассказал он.
Ранее Ефимов заявил, что на следующем этапе снятия ограничений в Москве нужно открывать непродовольственную торговлю.