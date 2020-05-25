Заммэра Москвы заявил, что пока преждевременно открывать рестораны

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В Москве пока ещё не пришло время для открытия предприятий общественного питания. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Заммэра Москвы заявил, что пока преждевременно открывать рестораны
  • Pixabay

«С точки зрения теории, которую мы сейчас обсуждаем, это (открытие ресторанов. — RT) пока делать преждевременно, это делать нужно чуть позже, чем открывать сферу услуг и непродовольственные магазины», — сказал он.

По его словам, в настоящее время около 15% экономики Москвы не функционирует.

«На сегодняшний момент порядка 15% экономки практически не работает или работает в ограниченном режиме, по количеству людей это около миллиона человек, если брать те сферы, которые прямо закрыты на сегодняшний момент», — рассказал он.

Ранее Ефимов заявил, что на следующем этапе снятия ограничений в Москве нужно открывать непродовольственную торговлю

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