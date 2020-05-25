В мэрии Москвы рассказали о следующем этапе снятия ограничений

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что на следующем этапе снятия ограничений в столице нужно открывать непродовольственную торговлю, передаёт РИА Новости.

Он отметил важность непродовольственной торговли для экономики и пояснил, что с одной стороны, в ней «занято большое количество людей» и, с другой стороны, она «является очень важным, если не сказать ключевым элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя».

По словам Ефимов добавил, следующая на очереди — сфера бытовых услуг, в которой занято наибольшее число малых предприятий, и которая влияет на комфорт жизни в городе.

Ранее сообщалось, что с 25 мая разрешат работу 88 из 130 городских многофункциональных центров предоставления госуслуг.

Также с 25 мая в столице разрешат каршеринг.