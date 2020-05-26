Минпромторг заявил о росте производства медмасок в России

Минпромторг России сообщил о росте производства медицинских масок в стране.

Об этом на своём канале в Telegram сообщает проект стопкоронавирус.рф со ссылкой на Минпромторг.

«За неделю производство масок в России выросло на 63%, а защитных костюмов — на 39%. Выпуск одноразовых масок увеличился с 4 млн до 6,5 млн масок в сутки», — говорится в сообщении.

Как указывает ведомство, средняя цена на маску находится на уровне 25 рублей за штуку.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.