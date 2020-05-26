Эксперт прокомментировал ситуацию с ношением масок в Москве

Эксперты платформы видеоаналитики Facemetric заявили, что большинство жителей Москвы неправильно используют маски.

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным специалистов, в начале дня такое средство защиты правильно применяют только 12% горожан, в конце — около 5%.

Обязательный масочный режим утром соблюдают до 82% жителей столицы, вечером — примерно 56%. Как правило, маска не закрывает нос, спущена на подбородок или висит на шее.

Как заявил основатель Facemetric Юрий Годына, статистика одинаково верна и для сотрудников продуктовых точек, и для покупателей. Исключением названы только работники сетевых организаций, где дисциплина строже.

«Тем не менее в большинстве случаев нос у работников в масках всё равно остаётся открытым», — добавил он.

Исследование проводили с 10 мая в течение недели в местах массового скопления людей. Работу вели круглосуточно в девяти точках в разных районах.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.