Власти Ставрополья призвали жёстко контролировать соблюдение масочного режима
- РИА Новости
Об этом сообщает Newstracker.ru.
Как отметил Владимиров на заседании координационного совета, растёт именно внутрикраевая передача коронавируса.
«Поэтому прошу жёстко контролировать соблюдение масочного режима на всех территориях нашего края», — добавил он.
Масочный режим в регионе действует с 18 мая по 1 июля.
Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.