Власти Ставрополья призвали жёстко контролировать соблюдение масочного режима

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров призвал жёстко контролировать соблюдение масочного режима.
Власти Ставрополья призвали жёстко контролировать соблюдение масочного режима
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru.

Как отметил Владимиров на заседании координационного совета, растёт именно внутрикраевая передача коронавируса.

«Поэтому прошу жёстко контролировать соблюдение масочного режима на всех территориях нашего края», — добавил он.

Масочный режим в регионе действует с 18 мая по 1 июля.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

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