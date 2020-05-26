Власти Ставрополья призвали жёстко контролировать соблюдение масочного режима

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров призвал жёстко контролировать соблюдение масочного режима.

Об этом сообщает Newstracker.ru.

Как отметил Владимиров на заседании координационного совета, растёт именно внутрикраевая передача коронавируса.

«Поэтому прошу жёстко контролировать соблюдение масочного режима на всех территориях нашего края», — добавил он.

Масочный режим в регионе действует с 18 мая по 1 июля.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.