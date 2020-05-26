Офтальмолог оценила влияние COVID-19 на зрение

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Врач-офтальмолог, профессор, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова оценила влияние COVID-19 на зрение.
Офтальмолог оценила влияние COVID-19 на зрение
  • Pixabay

«Действительно, на данный момент есть исследования, которые утверждают, что глаза могут быть входными воротами для коронавируса, и он может поражать слизистую оболочку глаза», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, некоторые источники свидетельствуют о 5—7% случаев проявления COVID-19 в виде коронавирусного конъюнктивита, когда первично поражается поверхность глаза.

«Глаз — орган, в котором есть сосуды, нервы, циркуляция очень активная, мелкие сосуды, поэтому все микробы, все вирусы могут оседать на стенке, всё это может вызывать воспаления. Это лечится», — добавила Шилова.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.

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