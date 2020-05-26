В Минздраве рассказали об умерших из-за коронавируса медиках

Директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России Людмила Летникова рассказала об умерших из-за коронавирусной инфекции COVID-19 медиках.

«По поводу умерших медицинских работников: Министерством здравоохранения ведётся регистр умерших медработников. На этой неделе (кроме того, что каждый субъект в соответствии с постановлением должен регистр этот заполнять в онлайн-режиме) мы запросили субъекты, чтобы они подтвердили умерших медработников. На прошлую пятницу в списке подтверждённых оказался 101 человек», — цитирует её ТАСС.

По её словам, эту информацию ведомство в ежедневном режиме сверяет с данными Фонда социального страхования, который, в свою очередь, опирается и на данные СМИ, и на данные в списке памяти.

Соответствующее заявление Летникова сделала на заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее стало известно, что заведующая кардиологическим отделением петербургской Городской больницы №26 Галина Литвинова умерла из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

9 мая Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил о смерти трёх медицинских работников с коронавирусной инфекцией COVID-19.