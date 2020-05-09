В Петербурге сообщили о смерти ещё трёх медработников с коронавирусом
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- РИА Новости
Как указывает РИА Новости со ссылкой на заявление комитета, комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжёлых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, подтвердила, что медики скончались из-за вируса.
«Комиссия подтвердила смерть от коронавирусной инфекции трёх медицинских работников — двух врачей из Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн», — говорится в сообщении.
Также комиссия подтвердила смерть ещё двух пациентов с коронавирусом.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных страховых гарантиях медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.