В Петербурге из-за коронавируса умерла заведующая отделением больницы

Заведующая кардиологическим отделением петербургской Городской больницы №26 Галина Литвинова умерла из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение властей города.

«В Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции скончалась заведующая 1-м кардиологическим отделением Городской больницы №26 Галина Анатольевна Литвинова. С 1993 года она трудилась в этой больнице, куда пришла на работу врачом-кардиологом. Галина Анатольевна помогла восстановить здоровье тысячам больных», — говорится в заявлении.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни врача.

Ранее Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил о смерти трёх медицинских работников с коронавирусной инфекцией COVID-19.