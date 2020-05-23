В Петербурге из-за коронавируса умерла заведующая отделением больницы

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Заведующая кардиологическим отделением петербургской Городской больницы №26 Галина Литвинова умерла из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В Петербурге из-за коронавируса умерла заведующая отделением больницы
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение властей города.

«В Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции скончалась заведующая 1-м кардиологическим отделением Городской больницы №26 Галина Анатольевна Литвинова. С 1993 года она трудилась в этой больнице, куда пришла на работу врачом-кардиологом. Галина Анатольевна помогла восстановить здоровье тысячам больных», — говорится в заявлении.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни врача. 

Ранее Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил о смерти трёх медицинских работников с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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