В Петербурге из-за коронавируса умерла заведующая отделением больницы
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- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение властей города.
«В Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции скончалась заведующая 1-м кардиологическим отделением Городской больницы №26 Галина Анатольевна Литвинова. С 1993 года она трудилась в этой больнице, куда пришла на работу врачом-кардиологом. Галина Анатольевна помогла восстановить здоровье тысячам больных», — говорится в заявлении.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни врача.
Ранее Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил о смерти трёх медицинских работников с коронавирусной инфекцией COVID-19.