Малый ракетный корабль ЧФ провёл учения по противовоздушной обороне

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Малый ракетный корабль «Ингушетия» Черноморского флота провёл учения по противовоздушной обороне.
Малый ракетный корабль ЧФ провёл учения по противовоздушной обороне
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Боевой расчёт ПВО обнаружил условную угрозу с воздуха. Экипаж произвёл постановку активных и пассивных помех с использованием средств радиоэлектронной борьбы, но экипажи Су-30СМ продолжили попытки нанесения «авиаудара».

Корабль взял цели на сопровождение и условно ликвидировал самолёты противника ракетным и артиллерийским оружием.

Занятия состоялись в акватории Чёрного моря.

Ранее «Невские новости» сообщали, что зенитчики Ленинградской армии ВВС и ПВО провели тренировку по отражению ракетного авиационного удара.

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