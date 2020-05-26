Малый ракетный корабль ЧФ провёл учения по противовоздушной обороне
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Боевой расчёт ПВО обнаружил условную угрозу с воздуха. Экипаж произвёл постановку активных и пассивных помех с использованием средств радиоэлектронной борьбы, но экипажи Су-30СМ продолжили попытки нанесения «авиаудара».
Корабль взял цели на сопровождение и условно ликвидировал самолёты противника ракетным и артиллерийским оружием.
Занятия состоялись в акватории Чёрного моря.
Ранее «Невские новости» сообщали, что зенитчики Ленинградской армии ВВС и ПВО провели тренировку по отражению ракетного авиационного удара.