Зенитчики Ленинградской армии провели тренировку по отражению атаки

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Зенитчики Ленинградской армии ВВС и ПВО провели тренировку по отражению ракетного авиационного удара.
Зенитчики Ленинградской армии провели тренировку по отражению атаки
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Как передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО, боевые расчёты систем С-300 Ленинградской армии ВВС и ПВО отработали нормативы по переводу техники из боевого положения в походное и из походного в боевое, нормативы по вводу целеуказаний, а также поиску, захвату и сопровождению воздушных целей.

Также военные тренировались вести противовоздушный бой.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что личный состав Черноморского флота провёл тренировку действий при возникновении кризисных ситуаций.

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