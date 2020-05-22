Зенитчики Ленинградской армии провели тренировку по отражению атаки

Зенитчики Ленинградской армии ВВС и ПВО провели тренировку по отражению ракетного авиационного удара.

Как передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО, боевые расчёты систем С-300 Ленинградской армии ВВС и ПВО отработали нормативы по переводу техники из боевого положения в походное и из походного в боевое, нормативы по вводу целеуказаний, а также поиску, захвату и сопровождению воздушных целей.

Также военные тренировались вести противовоздушный бой.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что личный состав Черноморского флота провёл тренировку действий при возникновении кризисных ситуаций.